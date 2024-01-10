«В родных краях». Сергей Павлович приехал в посёлок, в котором родился

Рейтинговый боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович (Россия), выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал новое фото. Снимок был сделан в посёлке Орловском, в котором Павлович родился.

«В родных краях. На отдыхе», — подписал фотографию прославленный боец.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

В настоящий момент Павловичу 31 год. В последнем бою он встречался с британцем Томом Аспиналлом. Поединок проходил в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бойцы сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой представителя Великобритании нокаутом в первом раунде.

Ранее на вопрос о страхе перед Павловичем ответил чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс.