Корешков: если Гэтжи попадёт по Махачеву, удар может оказаться роковым

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков высказался об ожидаемом чемпионском поединке UFC между легковесами Исламом Махачевым и Джастином Гэтжи, запланированном на июнь.

«Будет интересно. Гэтжи может доставить неприятности Махачеву. Он достаточно неудобный соперник для Ислама. Джастин сильно бьёт и неплохо борется. Да, особо ничего он не показал в своих боях, но ориентируется неплохо за счёт того, что является базовым борцом с тяжёлым ударом. И если какой-то удар пройдёт, Махачеву мало не покажется. Еще американец хорошо бьёт лоу-кики, однако он будет лишён этой возможности в бою с Исламом, потому что Махачев – левша.

В любом случае столкновение в стойке для россиянина будет неприятным. Неизвестно, сможет ли он быстро восстановиться. Мне кажется, что Ислам попытается навязать бой в партере – перевести и сделать приём. Рубиться в стойке с Гэтжи – играть на поле соперника. Если Джастин попадает справа, удар может оказаться роковым. Если Ислам закатает и замотает соперника в партере, будет победа Махачева болевым приёмом или по очкам», – приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 291 в июле Гэтжи нокаутировал соотечественника Дастина Порье, взяв реванш за досрочное поражение в апреле 2018 года. Махачев на UFC 294 в октябре остановил в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.