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Теофимо Лопес сказал, кто победит в бою Ломаченко и Камбососа

Теофимо Лопес сказал, кто победит в бою Ломаченко и Камбососа
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Действующий чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Теофимо Лопес, встречавшийся в ринге с украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом, высказался об их ожидаемом поединке.

«Ломаченко победит. Камбосос может говорить всё, что ему хочется, но он просто зарабатывает деньги. Камбосос живёт в Австралии, так что ему даже не придётся куда-то ехать и отдавать США 40% от гонорара. Понимаете, о чём я? Бой состоится у него дома. Так что это просто заработок», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе американцу Девину Хейни, что вызвало споры.
Камбосос в июле победил раздельным решением по итогам 12 раундов британца Макси Хьюза, закрыв повторное поражение от Хейни.

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