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Биспинг предположил, кто станет следующим соперником Алекса Перейры

Биспинг предположил, кто станет следующим соперником Алекса Перейры
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг назвал, по его мнению, следующего соперника действующего обладателя титула организации в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры.

«Я не думаю, что это будет поединок Перейры и Хилла. С кем же будет бой? Вы знаете, кто это будет, и раз я так говорю, то это Исраэль Адесанья. Вы знаете, что это будет Исраэль Адесанья, и даже знаете, на каком турнире это произойдёт – на UFC 300», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Напомним, Перейра завоевал титул в ноябре на UFC 295, досрочно остановив во втором раунде чеха Иржи Прохазку. Адесанья на UFC 293 в сентябре уступил единогласным решением американцу Шону Стрикленду.

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