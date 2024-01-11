Объявлен первый титульный бой, который пройдёт на UFC 300

Чемпионка UFC в женском минимальном весе (до 52 кг) китаянка Вэйли Чжан встретится с соотечественницей Сяонань Янь на турнире UFC 300. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Стоит отметить, что Уайт обещал анонсировать ещё несколько поединков с этого турнира в ближайшее время.

Вэйли Чжан 34 года. Китаянка дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в 2013 году, уступив в первом же поединке. В августе 2018 года Чжан впервые выступила в UFC и уже спустя год сразилась за титул, победив техническим нокаутом в первом раунде Джессику Андраде.

В ноябре 2022 года на турнире UFC 281 Чжан победила удушающим приёмом во втором раунде американку Карлу Эспарзу и стала двукратной чемпионкой организации.

Сяонань Янь одержала 15-ю победу в профессиональной карьере в мае 2023 года. Тогда она оказалась сильнее бразильянки Джессики Андраде. На её счету также три поражения.