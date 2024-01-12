Артур Бетербиев — Каллум Смит: когда бой, где смотреть трансляцию

В ночь с 13 на 14 января мск на арене в Квебек-Сити (Канада) состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся россиянин Артур Бетербиев и представитель Великобритании Каллум Смит. На кону будут чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат российскому боксёру.

Ожидается, что бой Бетербиева и Смита начнётся не ранее 6:00 мск. В Российской Федерации трансляции поединка между Бетербиевым и Смитом не планируется, но «Чемпионат» будет освещать главные события вечера.

Напомним, в последнем бою, который проходил в январе 2023 года, Бетербиев встречался с британцем Энтони Ярдом. По итогам поединка победу одержал российский боксёр. Таким образом, Артур защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.

Смит в своём последнем бою, состоявшемся в августе 2022 года, победил француза Матьё Бодерлика.