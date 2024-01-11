Титов: Бетербиев остановит Смита в поздних раундах

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов поделился ожиданиями от поединка Артура Бетербиева и Каллума Смита.

«Бетербиев остановит Смита в поздних раундах», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января мск в Квебеке (Канада) состоится большой боксёрский вечер, в главном событии которого выступят россиянин Артур Бетербиев и представитель Великобритании Каллум Смит. На кону будут чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которыми владеет Артур.

Бетербиев за время выступления на профессиональном уровне принял участие в 19 поединках, в которых одержал 19 побед. На счету Смита 29 побед при одном поражении.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?