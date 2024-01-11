Хабиб отреагировал на получение премии премьер-министра ОАЭ

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов награждён премией премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Премию прославленный спортсмен получил за выдающиеся успехи в спорте.

У себя в социальных сетях Хабиб поблагодарил организаторов за решение присудить ему престижную награду.

«Большая честь получить эту награду», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Хабиб за время профессиональной карьеры принял участие в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним поединком россиянина стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.