Чимаев: мы с Хабибом сражаемся за всех мусульман

Топовый арабо-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев обратился к чемпиону UFC в средней весовой категории Шону Стрикленду. Борз заявил, что американец должен бояться, так как он сражается за всех мусульман.

«Шон Стрикленд должен меня бояться. Я иду за ним. Если мы сможем сделать счастливыми людей, которые переживают тяжёлые времена, всех мусульман, наблюдающих за нами – за мной, Хабибом Нурмагомедовым, Белалом Мухаммадом, всеми мусульманскими бойцами… Мы понимаем, что дети, которые за нами наблюдают, хотят стать такими же сильными. Мы хотим быть примером для них. Так что Шону и всем эти парням следует бояться нас, так как мы сражаемся за всех мусульман», – приводит слова Чимаева MMA Fighting.

Ранее Хамзат Чимаев сообщил, что он станет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в средней весовой категории. По словам Борза, он подерётся с победителем боя Шон Стрикленд – Дрикус дю Плесси, который будет проведён 21 января на турнире по смешанным единоборствам UFC 297 в Торонто (Канада).