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«Жалкая пародия». Бразильский боец ММА — об Александре Емельяненко в Саудовской Аравии

«Жалкая пародия». Бразильский боец ММА — об Александре Емельяненко в Саудовской Аравии
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Бразильский боец смешанных единоборств Марсио Сантос прокомментировал поездку россиянина Александра Емельяненко в Саудовскую Аравию. Там он посещал мечеть Аль-Масджид ан-Набави, являющуюся местом погребения пророка Мухаммеда. Более того, выбрал себе арабское имя – Абубакар.

«Жалкая пародия. Неповторимый оригинал», — говорится в фотоколлаже, который разместил у себя в социальных сетях Сантос.

Фото: Из соцсетей Марсио Сантоса

«Абубакар, классный образ! Правда, где-то я уже это видел.

P.S. Эта шутка касается только внешнего вида и не имеет ничего общего с религией. Александр, я молюсь, чтобы мы с тобой никогда не вернулись на ложный путь. Я не знаю, какую религию ты исповедуешь, но мне бы хотелось, чтобы бог защитил нас от плохого», — написал бразильский боец.

Напомним, Емельяненко и Сантос встречались в ноябре 2021 года. Победу тогда добыл Марсио.

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