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Бронзовый медалист ОИ-2016 Владимир Никитин арестован по подозрению в вымогательстве

Российский боксёр Владимир Никитин, задержанный по факту вымогательства 300 000 рублей, заключён под стражу. Об этом информирует пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Никитина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство денежных средств, принадлежащих потерпевшему, под угрозой применения насилия и с применением такового в целях получения денежных средств в крупном размере).

Фото: Скриншот

Согласно постановлению суда, боксёр будет находиться под стражей 1 месяц 15 суток – до 23 февраля 2024 года.

Отметим, что Никитин является бронзовым медалистом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Также Владимир является серебряным призёром чемпионата мира 2013 года и обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2013 года.