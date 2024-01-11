Артур Бетербиев ответил на вопрос о планах после боя с Каллумом Смитом

Российский чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев ответил на вопрос о планах после поединка с британцем Каллумом Смитом. По словам Артура, говорить об этом пока рано.

«Какие планы после этого боя? Спросите меня после поединка, пожалуйста», — сказал Бетербиев во время выступления на пресс-конференции.

Напомним, бой между Бетербиевым и Смитом состоится 13 января в Квебеке (Канада).

В последнем бою, который состоялся в конце января 2023 года, Бетербиев встречался с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам боя победу одержал российский боксёр. Артур защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.