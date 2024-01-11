Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев ответил на вопрос о планах после боя с Каллумом Смитом

Артур Бетербиев ответил на вопрос о планах после боя с Каллумом Смитом
Аудио-версия:
Комментарии

Российский чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев ответил на вопрос о планах после поединка с британцем Каллумом Смитом. По словам Артура, говорить об этом пока рано.

«Какие планы после этого боя? Спросите меня после поединка, пожалуйста», — сказал Бетербиев во время выступления на пресс-конференции.

Напомним, бой между Бетербиевым и Смитом состоится 13 января в Квебеке (Канада).

В последнем бою, который состоялся в конце января 2023 года, Бетербиев встречался с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам боя победу одержал российский боксёр. Артур защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.

Материалы по теме
Бетербиев избегал конфликтных ситуаций. Смит уверял всех, что станет новым чемпионом
Live
Бетербиев избегал конфликтных ситуаций. Смит уверял всех, что станет новым чемпионом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android