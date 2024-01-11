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Федерация бокса России отреагировала на арест призёра ОИ Никитина в деле о вымогательстве

Федерация бокса России отреагировала на арест призёра ОИ Никитина в деле о вымогательстве
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Федерация бокса России прокомментировала арест известного боксёра Владимира Никитина, подозреваемого в вымогательстве 300 000 рублей. Ранее стало известно, что спортсмен заключён под стражу Сыктывкарским городским судом. Как сообщили в организации, в настоящий момент ею выясняются обстоятельства произошедшего.

«Федерация бокса России на данный момент выясняет обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России.

Никитин является бронзовым медалистом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Также Владимир является серебряным призёром чемпионата мира 2013 года и обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2013 года. Сейчас Никитину 33 года.

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