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Смит объяснил, почему он сможет победить Бетербиева

Смит объяснил, почему он сможет победить Бетербиева
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Рейтинговый британский боксёр Каллум Смит выразил уверенность, что его стиль позволит ему одержать победу в поединке с представителем России, действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым. Противостояние состоится 13 января в оде Квебеке (Канада).

«Он боксёр, которого я очень уважаю, я всегда наблюдал за ним, и я чувствую, что мой стиль подходит, чтобы победить его. Бетербиев у меня в голове уже давно, и я думал об этом бое почти два года», — сказал Каллум во время выступления на пресс-конференции.

Смит за время карьеры в профессионалах принял участие в 30 поединках, в которых одержал 29 побед и потерпел лишь одно поражение. Бетербиев является непобеждённым боксёром. На его счету 19 побед в 19 боях.

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