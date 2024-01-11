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Артур Бетербиев и Каллум Смит провели битву взглядов перед боем

Артур Бетербиев и Каллум Смит провели битву взглядов перед боем
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В ночь с 13 на 14 января мск в Квебеке (Канада) пройдёт статусный турнир, в главном событии которого поединок проведут россиянин Артур Бетербиев и британец Каллум Смит. На кону будут чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которыми владеет Артур.

Сегодня, 11 января, спортсмены приняли участие в пресс-конференции, в рамках которой, помимо ответов на вопросы, провели битву взглядов.

Напомним, Бетербиев за время профессиональной карьеры поучаствовал в 19 боях, в которых одержал 19 побед. На счету Смита 29 побед при одном поражении. В последнем бою Артур встречался с ещё одним британским спортсменом – Энтони Ярдом. Россиянин победил оппонента в восьмом раунде. Каллум в последнем бою, состоявшемся в августе 2022 года, одолел француза Матьё Бодерлика.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?

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