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«Носки выдали, что он сельский». Абубакар Нурмагомедов показал фото Хабиба

«Носки выдали, что он сельский». Абубакар Нурмагомедов показал фото Хабиба
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Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с поклонниками новой фотографией. На снимке запечатлён прославленный боец ММА, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Носки выдали, что он сельский», — подписал фото Абубакар.

Фото: Из соцсетей Абубакара Нурмагомедова

«Носки тут не при чём. Всё дело в стиле», — отреагировал вскоре Хабиб.

В начале января прошлого года Хабиб дал понять, что уходит из индустрии смешанных единоборств. Известный боец сделал репост записи в социальных сетях, где говорилось, что он покидает ММА. За время профессиональной карьеры Нурмагомедов провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC.

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