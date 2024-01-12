Эдди Хирн сделал заявление о «нетипичном» результате допинг-пробы Бетербиева

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Каллума Смита, дал комментарий по поводу результатов допинг-тестирования россиянина Артура Бетербиева перед боем со Смитом. Напомним, они оказались «нетипичными», что не является нарушением, но требует дополнительного обследования.

«Результат нетипичный. Кое-какие показатели повышены, что у меня как у промоутера бойца в другом углу вызывает беспокойство. Итак, мы связывались с ВАДА, чтобы попытаться понять причины этого. Конечно, я понимаю, что их сторона желает, чтобы мы были осторожны в том, что говорим. Мы просто хотим знать причину», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Бой Бетербиева и Смита состоится в ночь на 14 января мск.

Бетербиев поделился мнением о Смите: