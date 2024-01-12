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Даня Милохин отреагировал на анонс своего дебютного боя 16 февраля

Даня Милохин отреагировал на анонс своего дебютного боя 16 февраля
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Популярный российский блогер Даня Милохин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оставил первый комментарий после анонса своего дебютного поединка, который запланирован на 16 февраля 2024 года в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Соперником россиянина станет Аджмал Хан.

«Как и обещал. Первый бой!» – написал Милохин.

Напомним, осенью 2023 года Милохин заявил, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА). В середине декабря 2023-го его тренер Зорик Степанян рассказал, что Милохин дебютирует в боях в начале нынешнего года. По словам Милохина, в ММА у него большие планы. Начинающий боец, как он сам говорил, может провести бой с кем-то из братьев известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

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