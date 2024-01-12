Стали известны результаты взвешивания Бетербиева и Смита

В ночь с 13 на 14 января мск в Квебеке (Канада) состоится статусный турнир, главным событием которого станет поединок представителя Российской Федерации Артура Бетербиева и спортсмена из Великобритании Каллума Смита. Боксёры будут биться за чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат Бетербиеву. Перед поединком прошла церемония взвешивания. Вес Каллума Смита составил 79,2 кг. Вес Артура Бетербиева — 79,4 кг.

Напомним, ожидается, что противостояние между россиянином и британцем начнётся не ранее 4:00 по московскому времени.

Артур Бетербиев за время своей профессиональной карьеры провёл 19 боёв, в которых одержал 19 побед. На счету Каллума Смита 29 побед при единственном поражении.