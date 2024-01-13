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Артур Бетербиев — Каллум Смит: во сколько бой, где смотреть трансляцию

Артур Бетербиев — Каллум Смит: во сколько бой, где смотреть трансляцию
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В ночь с 13 на 14 января мск в Квебеке (Канада) пройдёт боксёрский турнир, в главном бою которого сразятся представитель Российской Федерации Артур Бетербиев и спортсмен из Великобритании Каллум Смит. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат россиянину.

Официальной трансляции боя в России не планируется. Но «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию поединка. Начало противостояния между россиянином и британцем стоит ожидать не ранее 4:00 по московскому времени.

Бетербиев за время профессиональной карьеры провёл 19 боёв, в которых одержал 19 побед. На счету Смита 29 побед при единственном поражении.

Напомним, перед поединком прошла церемония взвешивания. Вес Каллума Смита составил 79,2 кг, а вес Артура Бетербиева — 79,4 кг.

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