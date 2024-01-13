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«Ждём от него новых побед». Фёдор Емельяненко высказался о Петре Яне

«Ждём от него новых побед». Фёдор Емельяненко высказался о Петре Яне
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Прославленный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в легчайшей весовой категории Петре Яне.

«Пётр изначально показал себя как боец. Я его увидел ещё на чемпионате России среди любителей, он тогда стал серебряным призёром. И вот с того момента я следил за его карьерой.

Ждём его возвращения. Дай бог Петру, чтобы все неприятности, все испытания, которые возникали в его карьере, прошли. И ждём от него новых побед», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном пресс-службой бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, Пётр готовится к поединку с представителем Китая Ядонгом Сонгом, который состоится на турнире UFC 299 в ночь на 10 марта.

В общей сложности Пётр провёл 21 поединок в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою россиянин уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили. Это поражение стало для Яна третьим подряд.

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