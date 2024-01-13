Артур Бетербиев — Каллум Смит: онлайн-трансляция боя начнётся примерно в 7:00

В ночь с 13 на 14 января мск в Квебеке (Канада) пройдёт боксёрский турнир, в главном бою которого сразятся представитель России Артур Бетербиев и британец Каллум Смит. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат Бетербиеву.

На территории России бой официально показывать не будут, но «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию поединка и будет освещать весь турнир в целом. Начало противостояния между россиянином и британцем стоит ожидать не ранее 7:00 мск.

Напомним, 38-летний Бетербиев за время профессиональной карьеры провёл 19 боёв и не проиграл ни одного поединка. На счету 33-летнего Смита 29 побед при единственном поражении.

Вчера, 12 января, перед боем прошла церемония взвешивания. Вес Каллума Смита составил 79,2 кг, а Артура Бетербиева — 79,4 кг.