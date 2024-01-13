Де ла Хойя заявил, что его непобеждённый боец готов сразиться с Тимом Цзю

Член Международного боксёрского Зала славы, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя заявил, что его подопечный Вёрджил Ортис-младший (20-0, 20 KO) готов бросить вызов чемпиону WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийцу Тиму Цзю.

«Любой в первом среднем весе, Тим Цзю тоже. Ортис готов отправиться в Австралию, чтобы сделать это. Мне нужно сделать свою работу, узнать, кто промоутер Тима, и оценить ситуацию. Мы сделаем всё, что пожелает команда Вёрджила. Мы поддержим его на тысячу процентов», — приводит слова де ла Хойи издание BoxingScene.

Вёрджилу Ортису 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и имеет в своём активе досрочные победы над экс-чемпионом и соотечественником Морисом Хукером и литовцем Эгисом Каваляускасом.