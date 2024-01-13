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Энтони Ярд сказал, кто победит в бою Бетербиев – Смит

Энтони Ярд сказал, кто победит в бою Бетербиев – Смит
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Двукратный претендент на титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) британец Энтони Ярд, встречавшийся в ринге с Артуром Бетербиевым, высказался о предстоящем поединке россиянина с Каллумом Смитом.

«Думаю, что в конечном итоге Бетербиев просчитает Смита, загонит его в угол и нанесёт нужные удары. Он сказал, что наш поединок получился самым тяжёлым в его карьере, и мы не знаем, в каком он состоянии. Смит опасен, у него великолепный левый хук. Если Смит сможет упереться и попасть левым хуком, поединок станет интересным», — приводит слова Ярда издание Boxing News.

Напомним, поединок Бетербиев – Смит состоится 14 января в Монреале (Канада). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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