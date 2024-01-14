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Источник: Хильберто Рамирес сразится за титул чемпиона мира с уроженцем Армении

Источник: Хильберто Рамирес сразится за титул чемпиона мира с уроженцем Армении
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес (45-1, 30 KO) сразится за титул WBA в первом тяжёлом дивизионе (до 90,7 кг) в марте, сообщает издание BoxingScene.

Напомним, действующим обладателем пояса WBA является уроженец Армении Арсен Гуламирян (27-0, 18 KO), представляющий Францию.

Хильберто Рамиресу 32 года. Мексиканец выступает на профессиональном ринге с 2009 года и единственное поражение в карьере потерпел от действующего чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола.

Арсену Гуламиряну 36 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2011 году и в ноябре 2019-го стал чемпионом мира. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Гуламирян победил единогласным решением россиянина Алексея Егорова.

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