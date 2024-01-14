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Глава UFC назвал поединок с участием Махачева лучшим боем промоушена в 2023 году

Глава UFC Дана Уайт признал лучшим боем 2023 года первый поединок между Александром Волкановски и Исламом Махачевым на турнире UFC 284, сообщает UFC в социальной сети X (ранее Twitter).

Бой между Махачевым и Волкановски прошёл в Австралии на турнире UFC 284 и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Отметим, что «Выступлением года» Уайт назвал Шона О’Мэлли, который благодаря победе техническим нокаутом над Алджамейном Стерлингом в легчайшем весе на UFC 292, стал чемпионом UFC.

Напомним, по итогам 2022 года Уайт назвал лучшим боем поединок между Гилбертом Бернсом и Хамзатом Чимаевым, а автором «Выступления года» была названа Вейли Жанг за победу нокаутом над Йоанной Енджейчик на UFC 275.

В смешанных единоборствах (ММА) на счету Махачева 25 побед и одно поражение. В последнем бою россиянин одолел Александра Волкановски.

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