66% опрошенных читателей «Чемпионата» считают, что Бетербиев нокаутирует Смита

14 января в Монреале (Канада) проходит боксёрский турнир, главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) встретится в титульном бою с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO).

66 процентов опрошенных «Чемпионата» считают, что Бетербиев в этом бою одержит победу нокаутом. 12 процентов уверены, что россиянин заберёт победу по очкам. 11 процентов опрошенных отдали свой голос за то, что британец нокаутирует Бетербиева, а ещё девять процентов верят в то, что Смит победит по очкам. Лишь два процента голосов считают, что в их бою будет ничья.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало боя между Бетербиевым и Смитом состоится не ранее 7:00 мск.

Бетербиев — о подготовке к бою со Смитом