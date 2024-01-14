«Скоро увидимся». В команде Алекса Перейры ответили на вызов Анкалаева

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Гловер Тейшейра прокомментировал победу Магомеда Анкалаева над Джони Уокером на турнире UFC, после которой он вызвал на бой чемпиона дивизиона Алекса Перейру.

«Потрясающий нокаут. Мы скоро увидимся», — написал Тейшейра на своей страничке в Х (Ранее Twitter).

Напомним, в последнее время Гловер Тейшейра работает в команде Алекса Перейры и помогает ему готовиться к поединкам. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Перейра встречался с чехом Иржи Прохазкой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильского бойца во втором раунде. Благодаря победе Перейра забрал чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Ранее Алекс был чемпионом в среднем дивизионе.