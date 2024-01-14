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Начинается титульный поединок Артура Бетербиева и Каллума Смита

Начинается титульный поединок Артура Бетербиева и Каллума Смита
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14 января в Монреале (Канада) проходит боксёрский турнир, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) встретится с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO).

В момент написания новости поединок начинается.

Официальной трансляции боя в России не проводится. Но «Чемпионат» проводит для вас онлайн-трансляцию поединка.

Бетербиев за время профессиональной карьеры провёл 19 боёв, в которых одержал 19 побед. На счету Смита 29 побед при единственном поражении.

Напомним, перед поединком прошла церемония взвешивания. Вес Каллума Смита составил 79,2 кг, а вес Артура Бетербиева — 79,4 кг.

Ранее россиянин Имам Хатаев встретился с представителем Польши Михалом Людвичаком и одержал победу нокаутом во втором раунде.

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