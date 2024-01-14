Анкалаев: после боя с Блаховичем уже чувствовал себя чемпионом

Бывший претендент на звание чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе Магомед Анкалаев вспомнил свой титульный бой с поляком Яном Блаховичем. Российский боец считает, что по итогам того противостояния он заслужил победу.

«После боя с Блаховичем я уже чувствовал себя чемпионом. Я сделал достаточно, чтобы подняли мою руку, но судьи решили иначе. Если мне дадут титульный шанс с Перейрой, мы сделаем всё красиво и зрелищно», – сказал Анкалаев на пресс-конференции UFC.

Отметим, что бой Анкалаева и Блаховича за титул чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе состоялся в декабре 2022 года. Он завершился ничейным результатом.

Напомним, сегодня на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234, который прошёл в Лас-Вегасе (США), Анкалаев во втором раунде нокаутировал бразильца Джонни Уокера. После победы Магомед заявил о желании провести поединок с чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе Алексом Перейрой.