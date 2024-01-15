Посольство Украины в Канаде обрушилось с критикой на Бетербиева за слова о Кадырове

Украинское посольство в Канаде отреагировало на то, что чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе, россиянин Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) поддержал Рамзана Кадырова после досрочной победы над Каллумом Смитом (29-2, 21 КО).

«Посольство Украины в Канаде шокировано тем, что Артур Бетербиев прославляет лидера Чечни Рамзана Кадырова в своей речи после боксёрского боя в Канаде.

Еще одно доказательство того, что никакого политического нейтралитета российских спортсменов нет», — говорится в сообщении на официальном сайте посольства.

Напомним, 14 января в Монреале (Канада) проходил боксёрский турнир, в главном бою которого чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев встретился с британцем Каллумом Смитом. Поединок завершился победой Бетербиева нокаутом в седьмом раунде. Это 20-я победа россиянина нокаутом из 20 проведённых боёв.