Тренер Анкалаева: Перейра хороший ударник, но у него нет борьбы

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева, высказался по поводу бразильского бойца Алекса Перейры.

Напомним, ранее Анкалаев вызвал на поединок бразильца.

«Перейра хороший ударник, но у него нет борьбы. Если его перевести в партер, он там ничего не сможет сделать. Может, он работает над борьбой, но за год или два ты не наберёшь хорошей борьбы. Ни в партере, ни вольной. Его можно будет легко перевести, как я думаю.

В стойке Алекс опасен, но он больше работает на короткой и средней дистанциях, это стиль К-1. Там чуть-чуть другая бывает работа», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев нокаутировал во втором раунде бразильца Джонни Уокера.