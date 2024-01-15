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Тренер Анкалаева: Перейра хороший ударник, но у него нет борьбы

Тренер Анкалаева: Перейра хороший ударник, но у него нет борьбы
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Сухраб Магомедов, тренер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева, высказался по поводу бразильского бойца Алекса Перейры.

Напомним, ранее Анкалаев вызвал на поединок бразильца.

«Перейра хороший ударник, но у него нет борьбы. Если его перевести в партер, он там ничего не сможет сделать. Может, он работает над борьбой, но за год или два ты не наберёшь хорошей борьбы. Ни в партере, ни вольной. Его можно будет легко перевести, как я думаю.

В стойке Алекс опасен, но он больше работает на короткой и средней дистанциях, это стиль К-1. Там чуть-чуть другая бывает работа», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев нокаутировал во втором раунде бразильца Джонни Уокера.

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