Анкалаев: я могу нокаутировать Перейру в стойке, хочу показывать зрелище

Третий номер рейтинга полутяжёлой весовой категории UFC Магомед Анкалаев высказался о своём возможном поединке с чемпионом организации бразильцем Алексом Перейрой. Сегодня на турнире UFC Fight Night 234 Анкалаев во втором раунде нокаутировал другого бразильца, Джонни Уокера.

«Я мог прийти и сразу повалить Джонни Уокера и закончить бой в партере. Но я хочу биться в стойке, показывать зрелище людям. Поэтому хочу сделать маленькое послание для Гловера Тейшейры — не стоит тратить время на борьбу, я могу нокаутировать Перейру так же, в стойке. Его уже нокаутировали в среднем весе, а в 93 килограммах ему будет тяжело, и скоро он это почувствует. Не только Перейре, но и любому бойцу будет со мной очень тяжело», – сказал Анкалаев на пресс-конференции UFC.