«Он нам нахрен не нужен». В Сети появилась переписка Уайта о контракте Джонса в 2014-м

В Сети появилась переписка 2014 года между руководителями UFC Даной Уайтом и Лоренцо Фертиттой по поводу финансовых требований американца Джона Джонса.

Уайт: «Что там с Джонсом? Он всё ещё ведёт себя, как подонок или уже переподписал контракт?»

Фертитта: «Кретин всё ещё упирается, но мы уже ближе. Забили на финансовые требования, отправили ему письмо с ультиматумом».

Уайт: «Офигенно! К чёрту этого придурка, Лоренцо! Пускай знает, что он нам нахрен не нужен. Иначе он будет вертеть нас ещё жёстче, чем сейчас».

Позже Уайту пришлось пояснять свои слова по поводу Джонса в беседе с адвокатом Майклом Делланджело:

«Ну вы же знаете историю Джонса (намекает на эпизод, когда Джонс устроил ДТП и скрылся с места происшествия, оставив беременную женщину с переломом руки). Он по жизни подонок. Я имею в виду, что вы можете спросить у любого человека, который со мной работает. И каждый подтвердит, что я не в восторге от жизненных приоритетов Джонса».