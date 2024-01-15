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Олейник рассказал, чего не хватило Орловскому для победы в бою с Кортес-Акостой

Олейник рассказал, чего не хватило Орловскому для победы в бою с Кортес-Акостой
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Именитый российский ветеран MMA Алексей Олейник высказался по поводу поражения Андрея Орловского в поединке с Вальдо Кортес-Акостой.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.

«В целом он делает тяжёлые вещи. Драться в нашем возрасте становится сложнее. Увеличивается мешок за спиной, который появляется в 30–35 лет и с каждым годом становится на несколько килограммов тяжелее. Мы с ними дерёмся. Он выступает на высоком уровне, вышел с молодым, крепко сбитым кабанчиком, сложнопробиваемым. Единственное, что для побед нужен всё-таки риск. Надо идти на какое-то обострение, завязываться либо в рубке на короткой дистанции, либо идти в размены, либо бороться и стараться заполучить лучшую позицию.

Если ты не обладаешь ярким нокаутирующим ударом, то сложновато у всех выигрывать, просто фехтуя. Особенно с молодыми и крепкими пацанами», — приводит слова Олейника Metaratings.

На счету Орловского 34 победы и 23 поражения в смешанных единоборствах. Для него это третье поражение подряд в UFC.

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