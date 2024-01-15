Чимаев: возможно, пришло моё время сразиться с Джонсом

Топовый арабо-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев выразил желание провести поединок с американцем Джоном Джонсом, которого он ранее назвал лучшим бойцом в промоушене на данный момент.

«Я моложе его. Надеюсь, он не бросит свою работу в ближайшее время и мы сможем провести этот бой, когда я поднимусь вверх. Это тяжёлый бой для любого. Он дважды дрался с моим спарринг-партнёром, Александром Густафссоном, это были отличные бои, а я стал бойцом, тренируясь с Алексом. Конечно, я хочу драться с Джоном Джонсом. Если мы будем драться, этот бой станет большой историей. Алекс дал ему самый тяжёлый бой в карьере, и, возможно, пришло моё время сразиться с ним», — сказал Чимаев в интервью каналу Smile 2 Jannah.