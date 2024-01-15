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Чимаев назвал лучшего бойца в мире на данный момент

Чимаев назвал лучшего бойца в мире на данный момент
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Топовый арабо-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев считает американца Джона Джонса лучшим бойцом мира на данный момент.

«Джон Джонс всё ещё лучший боец в мире на данный момент. У него наибольшее количество защит титула, он чемпион в двух весовых категориях, он никогда не проигрывал и был самым молодым чемпионом в UFC. Его знают все в мире ММА – он лучший в истории, таких больше нет. Само собой, это бой мечты для любого, кто хочет войти в историю», — сказал Чимаев в интервью каналу Smile 2 Jannah.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. В активе Джона 29 боёв, в которых он одержал 27 побед (десять нокаутом), потерпел одно поражение, а один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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