Экс-чемпион мира: Бетербиев — боксёрская версия Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион мира в двух категориях Поли Малиньяджи высказался по поводу российского боксёра Артура Бетербиева, сравнив его с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«О нём действительно немного говорят, потому что он не большая личность. Но этот парень — это боксёрская версия Хабиба Нурмагомедова, который был топовым бойцом UFC, несмотря на тот факт, что Хабиб был скромным, не делал много шума и не делал много всплесков в плане промоушена. Ты ценишь бойца за его выступления в ринге или в клетке, если мы говорим о UFC. Выступления, которые показывают эти ребята, были действительно разрушительными. И Бетербиев парень такого же пошива», — сказал Малиньяджи на видео, опубликованном на своём канале в YouTube.

В своём последнем бою, состоявшемся в январе, Бетербиев досрочно остановил в седьмом раунде британца Каллума Смита.