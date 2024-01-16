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Экс-чемпион мира: Бетербиев — боксёрская версия Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион мира: Бетербиев — боксёрская версия Хабиба Нурмагомедова
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Бывший чемпион мира в двух категориях Поли Малиньяджи высказался по поводу российского боксёра Артура Бетербиева, сравнив его с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«О нём действительно немного говорят, потому что он не большая личность. Но этот парень — это боксёрская версия Хабиба Нурмагомедова, который был топовым бойцом UFC, несмотря на тот факт, что Хабиб был скромным, не делал много шума и не делал много всплесков в плане промоушена. Ты ценишь бойца за его выступления в ринге или в клетке, если мы говорим о UFC. Выступления, которые показывают эти ребята, были действительно разрушительными. И Бетербиев парень такого же пошива», — сказал Малиньяджи на видео, опубликованном на своём канале в YouTube.

В своём последнем бою, состоявшемся в январе, Бетербиев досрочно остановил в седьмом раунде британца Каллума Смита.

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