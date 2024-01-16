Опубликован полный кард турнира с главным поединком Джошуа — Нганну

Опубликован полный кард боксёрского турнира, который состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Напомним, в главном поединке вечера сойдутся Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну.

Полный кард турнира:

— Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) — Фрэнсис Нганну (0-1) / 10 раундов в хэвивейте (свыше 90,7 кг);

— Чжан Чжилэй (26-1-1, 21 КО) — Джозеф Паркер (34-3, 23 КО) / за временный титул WBO в хэвивейте (свыше 90,7 кг);

— Рэй Варгас (36-1, 22 КО) — Ник Болл (19-0, 11 КО) / за титул чемпиона мира по версии WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг);

— Марк Чемберлен (14-0, 10 КО) — Гэвин Гуинн (17-2-1, 5 КО) / рейтинговый бой в лёгком весе (до 61,2 кг);

— Джастис Хани (8-0, 4 КО) — ТВА / рейтинговый бой в хэвивейте (свыше 90,7 кг);

— Зияд Альмааюф (4-0, 1 КО) — ТВА / рейтинговый бой в суперлёгком весе (до 63,5 кг);

— Роман Фьюри (3-0, 1 КО) — ТВА / рейтинговый бой в крузервейте (до 90,7 кг);

— Джек Макганн (9-0-1, 6 КО) — ТВА / рейтинговый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг).