Обновлённый рейтинг UFC: Умар Нурмагомедов поднялся на одну строчку

Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им, российский боец Умар Нурмагомедов вышел на 13-ю позицию в легчайшем дивизионе.

Это произошло из-за поражения Рики Симона в поединке с Марио Баутистой.

Шон О'Мэлли обошёл Шона Стрикленда в рейтинге вне зависимости от весовой категории. Теперь британец занимает седьмую строчку.

В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером. Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

Несмотря на это, Анкалаев остался на третьей строчке в рейтинге полутяжёлого веса.