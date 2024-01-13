Магомед Исмаилов подписал контракт лигой ACA

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подписал контракт с лигой ACA. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Магомед Исмаилов, средний вес. С кем бы хотели увидеть его бой на юбилейном турнире АСА?», – говорится в официальном сообщении промоушена.

Отметим, что Исмаилов ранее уже выступал в лиге ACA. Он дрался в промоушене с 2019 по 2020 год. В лиге российский боец провёл четыре боя. Во всех Лысый Хищник сумел одержать победу.

Напомним, Исмаилову 37 лет. Его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 18-3 (одна ничья). Последний раз Магомед выходил в октагон в декабре 2022 года. Тогда Исмаилов единогласным решением судей одолел Александра Шлеменко.