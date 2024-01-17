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Евлоев: Махачев чуть не снёс голову Волкановски, нужно хотя бы 5-6 месяцев восстановления

Евлоев: Махачев чуть не снёс голову Волкановски, нужно хотя бы 5-6 месяцев восстановления
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Известный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев дал комментарий по поводу австралийца Александра Волкановски.

«Что касается его недавнего нокаута от Ислама, это был очень жёсткий нокаут, ему чуть голову Ислам не снёс. И я переживаю за то, что он принимает бои в очень короткий период. Я как спортсмен, который видел много нокаутов, знаю, что после такого нужно хотя бы пять-шесть месяцев восстановиться без тренировок.

Бывает такое, что после нокаута тебе долгое время не разрешают даже грушу бить. Потому что это тоже отражается на мозге. И, если ты как надо не восстановился, получить нокаут повторно намного легче. А так… Думаю, что сил его это не убавит, просто ему надо быть осторожнее с тем, чтобы принимать тяжёлые удары», — приводит слова Евлоева «Матч ТВ».

Отметим, что Махачев и Волкановски проводили реванш. Это произошло 21 октября 2023 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 294. Во втором поединке серьёзной борьбы не получилось — Ислам сумел нокаутировать Александра в первом же раунде.

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