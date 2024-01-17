«Я этого не понимаю». Сидельников — о вызове Адесаньи от Анкалаева

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников отреагировал на желание полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева сразиться с двукратным чемпионом организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Анкалаев показал, что он может подойти очень близко к титулу. Он нормальный парень, скромный. И этим многим не заходит в единоборствах в Америке. Он доказывает не словом, а делом. И это здорово. Перейра больше подходит Анкалаеву.

Бой с Адесаньей? Это не из разряда фантастики, но больше для пиара. Исраэль – личность известная и громкая. На его имени можно раскрутить своё. Но я этого не понимаю всё равно. На его месте нужно драться с Перейрой», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.