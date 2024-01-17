Энтони Джошуа оценил боксёрские навыки Нганну

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о боксёрских навыках своего соперника, камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

«Уважаю ли я его как боксёра? Конечно, он хотел стать боксёром, и у него есть навыки. Я уважаю его, и я должен его уважать», — сказал Джошуа в подкасте The MMA Hour.

Энтони Джошуа 34 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в апреле 2016-го сразился за мировой титул, досрочно остановив американца Чарльза Мартина. В апреле 2017 года Джошуа стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец является бывшим чемпионом MMA-промоушена UFC в тяжёлом весе. В октябре дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.