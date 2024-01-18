Каллум Смит объяснил, почему не смог навязать конкуренцию Бетербиеву

Британский экс-чемпион мира Каллум Смит, на минувших выходных в Канаде досрочно проигравший обладателю титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артуру Бетербиеву, высказался о поединке с россиянином.

«Он напоминает моего брата Лиама (Лиам Смит, бывший чемпион мира в первом среднем весе. – Прим. «Чемпионата»), он постоянно наносит лёгкие удары, но, очевидно, делает это сильнее.

Его сила? Он остановил меня, хотя до решающего удара я не чувствовал ничего, если говорить о силе, он просто постоянно касается вас, чтобы помешать нащупать ритм. Не считаю, что по нему сложно попасть, он довольно понятен, хотя я не уверен, что приложился по нему», — приводит слова Смита Sky Sports.

Ранее Шакур Стивенсон сказал, кто победит в поединке Бивол — Бетербиев.