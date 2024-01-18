Фото: Теренс Кроуфорд вернулся к тренировкам

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд вернулся к тренировкам, о чём сам боксёр рассказал в социальных сетях.

«Вернулись к делам как обычно», — написал Кроуфорд.

Фото: из личного архиваТеренса Кроуфорда

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее Кроуфорд заявил, что может завершить карьеру.