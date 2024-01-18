Евлоев: Иншаллах, в воскресенье я пойду за финишем

Известный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором заявил о своём намерении нокаутировать своего следующего соперника Арнольда Аллена.

«Иншаллах, в воскресенье я пойду за финишем», — написал Евлоев в социальных сетях.

Поединок между Евлоевым и Алленом состоится 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

Напомним, профессиональный рекорд Евлоева в смешанных единоборствах составляет 17-0. Свой последний поединок он провёл в мае 2023 года на турнире UFC 288. Тогда Мовсар одолел Диего Лопеса единогласным решением судей.

На счету Аллена 19 побед и два поражения. В апреле этого года на UFC on ESPN 44 он единогласным решением судей уступил Максу Холлоуэю.