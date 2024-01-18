Экс-чемпион UFC Сен-Пьер рассказал, в чём Бетербиев намного лучше, чем он

Прославленный канадский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC Жорж Сен-Пьер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал совместное фото с непобеждённым российским боксёром, чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артуром Бетербиевым.

«Сегодня я узнал, что мой друг Артур Бетербиев намного лучше меня играет в шашки», — написал Сен-Пьер, добавив к сообщению предложение на русском языке – «Удачи в следующем бою».

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Напомним, в последнем бою, который состоялся в 14 января в Монреале (Канада) Бетербиев встречался с представителем Великобритании Каллумом Смитом. Поединок завершился победой Артура нокаутом в седьмом раунде. На счету россиянина 20 побед в 20 боях (все – нокаутом).