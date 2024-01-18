Хабиб Нурмагомедов назвал исключительного боксёра

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с фанатами фото легендарного американского боксёра и абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Мохаммеда Али.

«Единственный», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: Из соцсетей Хабиба Нурмагомедова

Отметим, что 17 января – день рождения Мохаммеда. Прославленному боксёру могло бы исполниться 82 года.

Али ушёл из жизни 3 июня 2016 года. Боксёр становился победителем Олимпийских игр 1960 года и дважды — абсолютным чемпионом мира в профессионалах. За время карьеры в профессиональном боксе принял участие в 61 поединке, 56 из которых закончились его победой, а в пяти Мохаммед терпел поражения.

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