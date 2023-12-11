«Я страдал, страдал и страдал. Не хочу больше драться». Как завершил карьеру Мохаммед Али

42 года назад, 11 декабря 1981 года, свой последний поединок в профессиональной карьере провёл легендарный Мохаммед Али. В возрасте 39 лет он разделил ринг с Тревором Бербиком и проиграл единогласным решением судей в 10-раундовом бою. После этого Величайший больше не выходил в ринг и окончательно завершил спортивную карьеру.

К слову, завершил её Али в первый раз за три года до этого после успеха в реванше над Леоном Спинксом. Мохаммед к тому моменту находился на спаде, но тем не менее сумел победить на классе более молодого Спинкса и принял решение уйти из спорта на мажорной ноте и с титулом чемпиона мира.

Однако финансовые проблемы вынудили Мохаммеда вернуться на профессиональный ринг спустя два года после отставки и провести бой с действующим чемпионом мира Ларри Холмсом, который очень хорошо знал Али, ведь был его спарринг-партнёром. Долгий простой и солидный возраст сказались на физическом состоянии Величайшего, который выглядел в ринге очень тяжёлым. Не было привычной лёгкости, скорости, Али не был самим собой, однако все понимали, что Мохаммеду был нужен этот бой. Понимал это и Холмс, который уважал Али и не собирался наносить ему урон, но тем не менее Ларри доминировал на протяжении всего боя, и после 10-го раунда тренер Величайшего Анджело Данди не выпустил Мохаммеда на ринг, а Али потерпел первое и единственное в карьере досрочное поражение. При этом Мохаммед значительно поправил своё финансовое состояние, заработав за бой $ 8 млн.

Казалось, бой с Холмсом был единоразовой акцией, однако Али решил, что ещё не весь огонь выпустил в ринге и что хочет продолжать боксировать. Увы, с ним не были согласны многие эксперты, топовые боксёры отказывались драться с Мохаммедом, видя его состояние, а атлетические комиссии не выдавали ему разрешение.

И всё же Али своего добился: 11 декабря 1981 года на Багамских островах состоялся его последний поединок — против канадца Тревора Бербика. За полгода до этого Бербик претендовал на титул чемпиона мира в бою всё с тем же Ларри Холмсом: Тревор проиграл единогласным решением, но оказал чемпиону серьёзное сопротивление.

Али признавался перед боем, что хочет использовать поединок с Бербиком как трамплин к будущим титульным боям, и это несмотря на то, что в США никто не брался организовывать поединки Величайшего. Да и для того, чтобы говорить о каких-то будущих боях, нужно было пройти Бербика, который был на 12 лет моложе и находился в гораздо лучшей физической форме.

Сама организация поединка Али и Бербика получилась ужасной. Особого ажиотажа этот бой не вызвал, билеты на него продавались с большим трудом, и организаторы были вынуждены снижать цены. Бой в итоге посетили менее 8 тысяч человек, что, конечно, является удручающим показателем для такого поединка. Плюс не было платных трансляций, в США ни одна телекомпания не захотела показывать этот поединок.

Были проблемы и непосредственно перед боем. Поединок состоялся в недостроенном спортивном центре, в день поединка был потерян ключ от главных ворот, и долгое время зрители не могли попасть на территорию. С проблемами столкнулись и боксёры: не оказалось боксёрских перчаток, поиском которых организаторы занимались прямо перед поединком, не было и боксёрского гонга, вместо которого использовали коровий колокольчик. Ну и в связи со всем этим начало поединка сместилось на несколько часов. В общем, это не было похоже на организацию поединка одного из величайших боксёров за всю историю этого вида спорта.

На бой, как и на поединок с Холмсом, Али вышел с лишним весом, один из журналистов даже назвал Мохаммеда «Человеком Мишлен». Были видны и проблемы со здоровьем у Величайшего, ещё перед боем Али выглядел так, будто уже провёл 15 раундов в ринге. Глаза не то что не горели – взгляд был потухшим. И, конечно, всё это сказалось на поединке.

Али не хватало скорости, он был тяжёлым, впрочем, как и его соперник, хотя Бербику было всего 27 лет. И в целом в первой половине поединка Мохаммед местами смотрелся даже лучше соперника, особенно в пятом раунде. Иногда Али даже пытался вести бой в привычном для себя стиле, порхая на носочках вокруг Бербика, но выглядело это тяжело: не было нужной скорости, нужной реакции.

В дальнейшем силы покинули Али, и Тревор начал доминировать в ринге. Порой Бербик отчаянно проводил мощные серии по Мохаммеду, который уже едва стоял на ногах: к слову, за это Бербик поплатился в будущем – Майк Тайсон отправил канадца в один из самых известных нокаутов за всю историю бокса, сказав после боя, что отомстил за Али.

Отомстить можно было бы не только Бербику, но и всем тем, кто организовал этот бой на недостроенном стадионе, с потерянным ключом и коровьим колокольчиком вместо гонга. И всем тем, кто всё-таки разрешил Али выйти на бой, хотя ходили разговоры, что серьёзные проблемы со здоровьем у Мохаммеда были обнаружены уже после боя с Холмсом: мол, Али не мог дотронуться до кончика носа и простоять на одной ноге, не потеряв равновесия.

В поединке с Бербиком Али прошёл всю дистанцию, хотя, конечно, было видно, как Мохаммеду приходилось тяжело. Из-за физического состояния и возраста Величайшего количество раундов было уменьшено до 10, но и их Али выдержал с трудом: Бербик одержал победу единогласным решением судей. Это был последний поединок Величайшего, больше в ринге Мохаммед Али не появлялся.

«Боже, я страдал, страдал и страдал. Это действительно больно. Настало время для новой жизни… Я не хочу больше драться. Я делаю это 25 лет. Это меняет человека. Это изменило меня. Я вижу это. Я чувствую это», — сказал Мохаммед Али после боя.